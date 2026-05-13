Френската прокуратура поиска 7 години затвор за президента Никола Саркози в рамките на обжалването по делото за предполагаемо либийско финансиране на предизборната му кампания през 2007 г., предаде АФП.

Саркози, който беше президент на Франция от 2007 до 2012 г., отрича всички обвинения. Миналата година той стана първият френски държавен глава от съвременната история, който влиза в затвора по това дело, преди да бъде освободен след 20 дни до разглеждането на жалбата му.

Парижки съд отказа да обедини присъдите на Никола Саркози

Прокурорите поискаха седемгодишна присъда и по време на първия процес, а Саркози беше осъден на пет години затвор за опит да получи финансиране за кампанията си от режима на Муамар Кадафи в Либия.

Редактор: Дарина Методиева