Задържаха 41-годишен мъж за блудство с малолетно момиче, създаване и държане на порнографски материали. Деянията са извършени в периода от 21 септември 2024 г. до 13 септември година по-късно във Велико Търново.

Обвиняемият остава в ареста за срок до 72 часа и е внесено искане в Районен съд – Велико Търново за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, тъй като има опасност да се укрие или да извърши повторно престъпление.

Задържаха учител за секс с ученичка и блудство с друга

Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Велико Търново. Най-тежкото наказание по обвиненията предвижда лишаване от свобода за срок от 3 до 15 години. Разследването продължава, но с оглед чувствителността на информацията и възрастта на пострадалото лице, на този етап няма да се предоставя друга информация по случая.

Редактор: Дарина Методиева