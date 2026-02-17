Учител от Плевенско е задържан за сексуално посегателство над две 13-годишни момичета, на които преподавал, научи NOVA. На преподавателя е повдигнато обвинение на база показанията от децата. Районният съд в Плевен го остави за постоянно в ареста.

29-годишният мъж преподава математика в училището в село Садовец. Той е обвинен в сексуален контакт с едно 13-годишно момиче на 30 декември 2025 г. и блудство с друго на същата възраст през месец февруари 2023 година.

"Като учител е перфектен. Добър математик е. Държи на предмета си. Води и допълнителни обучения и консултации. Дори пише много двойки, за което учениците се сърдят. Държи децата да знаят. Никакви индикации не е имало за подобно нещо. Той е треньор на момчетата по футбол и постоянно ги събираше и говореха за футбол. Много запален футболист е", обясни Весела Петкова, директор на ОУ „Христо Ботев“ – с. Садовец.

По думите ѝ никой нищо не ѝ е казвал за подобно посегателсто. "Разбрах в неделя, когато ме повикаха за разпит в полицията. И в понеделник веднага го освободих. Приключихме с него", подчерта тя.

Извършват се действия по разследването, като с оглед чувствителността на информацията и възрастта на пострадалите лица, както и наличието на законовите предпоставки за разглеждането на делото при закрити врата, на този етап от разследването няма да се предостави друга информация по случая.

Това е поредният подобен случай у нас. През лятото в София беше арестуван и друг учител - отново по обвинения в педофилия. По думите на потърпевшата 30-годишният ѝ преподавател по физическо възпитание я водил 6-7 пъти в хостел.