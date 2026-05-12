Шофьорът на автобуса, катастрофирал на магистрала „Хемус” в нощта срещу вторник, има регистрирани 45 нарушения на Закона за движение по пътищата. През 2017 г. книжката му е била отнета за 10 месеца, тъй като причинил ПТП след шофиране под въздействието на алкохол, съобщи зам.-началникът на “Пътна полиция” към СДВР комисар Мартин Цурински.

Припомняме, че при инцидента, станал минути след 1.00 ч., загина един от пътниците в автобуса , а 16-има пострадаха. Превозното средство се ударило във влекач с полуремарке при маневра з изпреварване.

От СДВР съобщиха още, че шофьорът на тежкотоварния автомобил също е санкциониран многократно за нарушения на пътя - общо 29 пъти. Два пъти е оставал без книжка - през 2006 г. за месец и през 2008 г. - за 5 месеца.

Веднага след катастрофата на „Хемус” на двамата водачи са направени проби за алкохол и наркотици. Тези за алкохол са отрицателни, но тестът за дрога на шофьора на влекача е положителен за амфетамин и метамфетамин. Мъжът е дал и кръвна проба.

И двамата водачи са задържани, като този на автобуса е настанен за лечение в болница.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка по случая. От Министерството на транспорта и съобщенията посочват, че фирмата, собственик на тежкотоварния автомобил, е нелицензирана към момента – с изтекла финансова стабилност.