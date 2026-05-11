Младеж на 20 години е с четири отрязани пръста на ръката след удар с брадва, нанесен при масов побой в Симеоновград. Сбиването между две фамилии станало в събота вечерта на ул. "Васил Левски", съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково, цитирани от кореспондета на БТА Николай Грудев.

Общо четирима са задържаните за нанасяне на телесни повреди. Конфликтът е възникнал след обида от страна на дете към девойка от другия род. След словесна саморазправа между роднините на момичетата последвала ръкопашна схватка, при която бащата на обидената замахнал със земеделското сечиво към опонента, който загубил четирите си пръста. Той е настанен в болница без опасност за живота.

В боя от удари с ръце и дървена тояга са пострадали още трима души. Задържани са четирима мъже - на 38, 40, 48 и 50 години.

Последвала масирана полицейска операция в района на домовете на участниците в сбиването. Претърсени са адреси за инкриминирани вещи, дрога и други забранени от закона вещества. Иззети са три газови пистолета, два от които без документи, две саби и мачете. В дома на 50-годишен мъж са открити три сгъвки с 10 грама бяло кристално вещество и електронна везна.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава. На място дежурят полицейски екипи.

