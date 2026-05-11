На 11 май почитаме Светите равноапостолни и славянски просветители Кирил и Методий. Те са създателите на азбуката за славянския език.

По този повод патриарх Даниил отслужи празнична света литургия в катедралата в Ловеч, която носи имената на просветителите. След въвеждането на Григорианския календар празникът се чества само на 24 май. При отделянето на църковния от светския календар обаче остават и двете дати, на които отдаваме почит към паметта на Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост.

Делото на Светите братя Кирил и Миетодий било успешно продължено и развито от учениците им сред българските славяни и постепенно се разпространило сред други славянски народи. През изминалите дотогава столетия християнството създало богата книжнина, чието усвояване изисквало преводи на език с развита граматика и богат словник. Затова веровата дейност вървяла успоредно с развитието на славянския език, а свети Константин-Кирил и Методий станали славянски просветители както в християнското учение, така и в книжовността.

Родени в Солун, двамата братя получили високо образование в родния си град, а след това - и в Цариград. Методий станал монах в манастир на планината Олимп, южно от Мраморно море, а Константин се задълбочил в науките и бил изпращан от патриаршията и двореца на църковни и държавни мисии сред други народи.

Когато дошъл ред на мисия сред славяните в Моравия, Константин помолил да изпратят с него и брат му Методий. Те предварително създали азбука на славянския език и направили първи преводи на най-нужните християнски книги. Последвали години на плодотворна работа, но и на много трудности. Братята ходили дори при папата, за да защитят делото си. Там свети Константин се разболял и приел монашество с името Кирил преди смъртта си на 14 февруари 869 г.

Свети Методий продължил общото дело, но по пътя си срещнал още много изпитания. Бил е и в църковен затвор в Германия. Починал на 6 април 885 г. в Моравия.

Днес имен ден празнуват всички с имената Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методи, Методий.

