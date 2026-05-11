Снимка: iStock
Всички 277 пътници и 11-членният екипаж на самолета „Еърбъс A330“ са били евакуирани
Гума на самолет на турската авиокомпания Turkish Airlines се е запалила след кацане в столицата на Непал, Катманду, което е наложило временно затваряне на летището за около час.
Всички 277 пътници и 11-членният екипаж на самолета „Еърбъс A330“ са били евакуирани безопасно чрез аварийните изходи, като няма пострадали, заяви говорител на непалската авиационна администрация. По думите му огънят е засегнал задната дясна гума на самолета. Пожарът е бил овладян, след което машината е изтеглена до зоната за паркиране.
Самолет или кола: Българите в Германия обмислят алтернативи за прибиране през лятото
‼️A Turkish Airlines plane caught fire near its landing gear while landing at Kathmandu Airport, prompting an emergency evacuation. No injuries were reported. pic.twitter.com/f2dq0tvBMP— The Caspian Post (@thecaspianpost) May 11, 2026
От Turkish Airlines посочиха, че при рулиране е бил забелязан дим, идващ от гумата, и е започната техническа проверка.
В публикация в социалната мрежа „Екс“ високопоставен представител на компанията е съобщил, че предварителните данни сочат възможна техническа неизправност в хидравличен тръбопровод.
A #TurkishAirlines aircraft’s tyre catches fire while landing at Tribhuvan International Airport in #Kathmandu. The fire has been doused and all passengers have been evacuated, confirmed the police. pic.twitter.com/otRaugm1AY— Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) May 11, 2026
От авиокомпанията допълват, че е предвиден допълнителен обратен полет.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни