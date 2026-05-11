Гума на самолет на турската авиокомпания Turkish Airlines се е запалила след кацане в столицата на Непал, Катманду, което е наложило временно затваряне на летището за около час.

Всички 277 пътници и 11-членният екипаж на самолета „Еърбъс A330“ са били евакуирани безопасно чрез аварийните изходи, като няма пострадали, заяви говорител на непалската авиационна администрация. По думите му огънят е засегнал задната дясна гума на самолета. Пожарът е бил овладян, след което машината е изтеглена до зоната за паркиране.

От Turkish Airlines посочиха, че при рулиране е бил забелязан дим, идващ от гумата, и е започната техническа проверка.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ високопоставен представител на компанията е съобщил, че предварителните данни сочат възможна техническа неизправност в хидравличен тръбопровод.

От авиокомпанията допълват, че е предвиден допълнителен обратен полет.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Reuters

