Тази сутрин в 8:16 часа в сградата на Нова Броудкастинг Груп се задейства противопожарна аларма. Звукът от нея бе чут и от зрителите на сутрешния блок на NOVA „Здравей, България“, за което поднасяме извинения за причиненото неудобство.

След кратко прекъсване за реклама предаването продължи излъчването си в нормален ритъм.

Извършената проверка не установи признаци на пожар или друга опасност. Ситуацията бе своевременно овладяна, съгласно процедурите за безопасност.

