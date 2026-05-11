Известното планинско езеро Блед се превърна в сцена на атрактивна проява. 450 акордеонисти от цяла Словения се събраха за годишния им фестивал. Традицията е сравнително нова, като първия фестивал се провежда през 2013 г. С годините популярността му расте и освен изпълнители, там се събират и хиляди гости.

Акордеонисти излязоха на протест след забрана на уличната музика в Любляна (ВИДЕО)

Организаторите умишлено са избрали Блед за домакин на проявата. Езерото е известно с красотата си и малкия остров с църква на него. Преди тя да се появи там, на острова е имало светилище на езически божества. Близо половин милион туристи посещават езерото и острова всяка година.

Редактор: Станимира Шикова