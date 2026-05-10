Десетки хиляди се събраха в центъра на Будапеща, за да отпразнуват новата власт. С музика и танци привържениците на премиера Петер Мадяр и партия „Тиса“ посрещнаха встъпването в длъжност на новото правителство. Големи екрани излъчваха церемонията в парламента.

А след нейния край вниманието се насочи към позната фигура. Основният кандидат за здравен министър, който се прочу с танците си в деня на изборите, отново се включи.

Краят на ерата „Орбан”: Новото унгарско правителство положи клетва

Жолт Хегедуш предизвика бурни аплодисменти с нов танц. До него на стълбите на Народното събрание му ръкопляскаше премиерът.

Редактор: Мария Барабашка