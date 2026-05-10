Катарски танкер за превоз на природен газ премина през Ормузкия проток за първи път от началото на конфликта с Иран, като се насочи към Пакистан. Танкерът "Ал Хурайтият" на компанията оператор компания "КатарЕнерджи" премина безопасно през протока и се насочи към пакистанското пристанище Касим, сочат данни на компанията за морски анализи Kpler. Това е първият катарски кораб, превозващ втечнен природен газ, който преминава протока, откакто САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, посочва "Ройтерс".

Източници съобщиха по-рано, че преминаването, което носи известно облекчение на Пакистан след мащабни спирания на тока заради прекъсването на жизненоважния внос на газ, е било одобрено от Иран, за да се изгради доверие с Катар и Пакистан, които посредничат в преговорите за слагане край на войната.

Иранските власти обаче предупредиха, че кораби от страни, които спазват санкциите на САЩ срещу Иран, ще срещат проблеми при преминаването през протока, съобщи днес полуофициалната информационна агенция "Тасним".

Малко по-късно товарен кораб под панамски флаг, пътуващ за Бразилия, е преминал през Ормузкия проток по маршрут, определен от иранските въоръжени сили, съобщи полуофициалната иранска агенция "Тасним". Медията идентифицира кораба като „Мдл Тоофан“, като посочи, че той е отплавал от пристанището Рас ал Хаир в Саудитска Арабия и пътува за Рио Гранде в Южна Бразилия.

Корабът е направил опит да премине през протока на 4 май, но е бил върнат от иранските въоръжени сили, съобщи агенцията.

