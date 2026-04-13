Два петролни танкера, свързани с Иран, са излезли в понеделник от Персийския залив. Те са преминали през Ормузкия проток преди планираната американска блокада на иранските пристанища и крайбрежни зони. Това показват данни на специализирания сайт "Кплер" и Лондонската фондова борса, на които се позовава "Ройтерс".

Бойни кораби на САЩ минаха през Ормузкия пролив

Танкерът „Аврора“ е натоварен с ирански петролни продукти, докато „Ню Фючър“ превозва дизелово гориво от пристанище Хамрия в ОАЕ, показват данните на „Кплер“.

