Два военни кораба на Съединените щати преминаха през Ормузкия пролив. Централното командване за Близкия изток обяви, че разрушителите „Франк Питърсън” и „Франк Мърфи” работят за разчистването на морски мини. Един от американските адмирали нарече преминаването на корабите „повратен момент” и каза, че скоро ще бъде осигурен път, който да насърчи преминаването на търговски кораби.

Тази новина дойде на фона на преминаването на три супертанкера през пролива. Танкерите, всеки един от които е способен да носи по 2 милиона барела петрол, преминаха в събота. Те носят товар от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Това е първият случай, в който някои от най-големите танкери преминават пролива, откакто започна примирието.

САЩ отправят „прекомерни изисквания” по отношение на Ормузкия проток, съобщават ирански медии

