Иранските медии твърдят, че по време на преките преговори в Исламабад за постигане на трайно примирие във войната в Близкия изток САЩ отправят „прекомерни изисквания” по отношение на Ормузкия проток, предаде „Франс прес”.

Според информационната агенция „Фарс” Вашингтон „поставя прекомерни изисквания по отношение на пролива”, както и „неприемливи изисквания по редица други въпроси”.

Започнаха мирните преговори между САЩ и Иран в Исламабад

Според агенция „Тасним” „американската делегация е възпрепятствала напредъка на преговорите с обичайните си прекомерни искания”. Въпросът за Ормузкия проток „е една от темите, по които има сериозни разногласия”.

По-рано ирански медии съобщиха, че военноморските сили на страната са предупредили американски военен кораб да не преминава през Ормузкия проток, заплашвайки го с нападение, предаде ДПА.

Иранската делегация, която започна преговори със САЩ в Исламабад, подаде оплакване до посредника Пакистан и поиска американският военен кораб да напусне пролива.

В същото време американските въоръжени сили съобщиха за преминаването на два техни кораба през протока .

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

