Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Възможна е първа среща на толкова високо ниво от 47 години насам
До късно през нощта продължават преговорите за мир между Съединените щати и Иран. В Исламабад вече минава 22 часа, но екипите още преговарят.
В атмосфера на напрежение и недоверие, американци и иранци се срещат очи в очи, но в присъствието на посредник. Тази роля играе Пакистан. Иранската държавна телевизия съобщи, че два кръга от преговорите вече са се състояли, като новият етап се очаква да се проведе в събота вечерта или в неделя.
Повечето експерти са скептични за постигането на споразумение. Позициите на двете страни се различават драстично по основните въпроси, като отварянето на Ормузкия пролив, бомбардировките и окупацията на територия на Ливан от израелската армия, както и ядрената програма на Иран и санкциите срещу страната от Съединените щати.
По-рано иранците обявиха, че преговори няма да има, ако Израел не спре да атакува Ливан.
Наблюдатели смятат, че председателят на иранския парламент реално е лидер на страната и ако той се срещне с вицепрезидента Джей Ди Ванс, това би бил исторически момент. От 47 години не е имало официална среща на толкова високо ниво.
Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни