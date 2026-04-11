До късно през нощта продължават преговорите за мир между Съединените щати и Иран. В Исламабад вече минава 22 часа, но екипите още преговарят.

В атмосфера на напрежение и недоверие, американци и иранци се срещат очи в очи, но в присъствието на посредник. Тази роля играе Пакистан. Иранската държавна телевизия съобщи, че два кръга от преговорите вече са се състояли, като новият етап се очаква да се проведе в събота вечерта или в неделя.

Повечето експерти са скептични за постигането на споразумение. Позициите на двете страни се различават драстично по основните въпроси, като отварянето на Ормузкия пролив, бомбардировките и окупацията на територия на Ливан от израелската армия, както и ядрената програма на Иран и санкциите срещу страната от Съединените щати.

По-рано иранците обявиха, че преговори няма да има, ако Израел не спре да атакува Ливан.

Наблюдатели смятат, че председателят на иранския парламент реално е лидер на страната и ако той се срещне с вицепрезидента Джей Ди Ванс, това би бил исторически момент. От 47 години не е имало официална среща на толкова високо ниво.

Редактор: Мария Барабашка