Пазарите в Азия реагираха с голям ентусиазъм на надеждите, че мирното споразумение за Близкия изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Брент се предлага на нива от 89 долара за барел.

Това става след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че е отменил планираните нови удари срещу ирански цели.

Цените на петрола се сринаха след сигнали за напредък в преговорите между САЩ и Иран

Иран обаче охлади надеждите и обяви, че все още не е взето окончателно решение за евентуално споразумение със САЩ.

"Независимо от реториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранския народ и си вършим работата. Що се отнася до текста и цялостното разбиране, когато стигнем до заключението, че той гарантира интересите на иранския народ, със сигурност ще го обявим по прозрачен начин. Към този момент все още не сме стигнали до окончателно решение по този въпрос", каза говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи.

Редактор: Цветина Петкова