Пожар е избухнал на летището в новозеландската столица Уелингтън, което е наложило временно отклоняване на полети.

От пожарната служба информират, че техни екипи, съвместно с противопожарните, работят по овладяване на огъня. На място са били изпратени пет пожарни автомобила, две стълбодостъпни машини и команден пункт, като към момента все още не е ясно какво точно е предизвикало пожара.

Огромен пожар избухна в близост до летището в София (СНИМКИ)

Fire breaks out at Wellington Airport@FireEmergencyNZ has confirmed the blaze has been upgraded to a 3rd alarm.https://t.co/ZztdsNNm82 pic.twitter.com/zTHie24FFw — Video Forensics (@Video_Forensics) June 12, 2026

Летищните власти съобщават, че всички пътници и персонал от основната терминална сграда са били евакуирани. По първоначална информация няма данни за пострадали.

🚨Fire at Wellington Airport terminal https://t.co/kIbDGFZvqm — Dan News (@dannews) June 12, 2026

„Полетите към Уелингтън временно са отклонени и на пътниците се препоръчва да се свържат с авиокомпаниите за актуална информация относно конкретните пътувания“, гласи официалното съобщение.

Редактор: Цветина Петкова