Снимка: Иван Кънчев, NOVA
На място незабавно бяха изпратени екипи на пожарната
Огромен пожар избухна в близост до летище „Васил Левски” в столичния квартал „Христо Ботев“. На няколко пъти екипи на пожарната пристигаха и гасиха огъня, но при последното пламване той достигна до някои от крайните постройки в квартала, като две от тях изгоряха напълно.
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
„Няма къде да спят децата”, заяви една от пострадалите.
Въпреки гъстия дим, издигащ се над района, нямаше данни за опасност за работата на летището.
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Мястото е известно с честите инциденти от подобен характер.
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Снимкa: NOVA
