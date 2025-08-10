Огромен пожар избухна в близост до летище „Васил Левски” в столичния квартал „Христо Ботев“. На няколко пъти екипи на пожарната пристигаха и гасиха огъня, но при последното пламване той достигна до някои от крайните постройки в квартала, като две от тях изгоряха напълно.

„Няма къде да спят децата”, заяви една от пострадалите.

Въпреки гъстия дим, издигащ се над района, нямаше данни за опасност за работата на летището.

Мястото е известно с честите инциденти от подобен характер.

