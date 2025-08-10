Пожар е възникнал край село Клисура, район Банкя, съобщиха от Районната администрация. На място работят екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община и служби на Пожарна безопасност и защита на населението. Към тях се присъединиха и доброволци, а на тяхно разположение са ангажирани и водоноски.

Към момента няма опасност за населението. Ограничено е разпространението на пламъците, като в момента се работи по окончателното потушаване на пожара.

На място присъстват кметският наместник Камелия Димитрова и общинският съветник Румен Александров.

От Районната администрация припомнят, че при нужда от ангажиране на допълнителни доброволчески екипи, гражданите ще бъдат своевременно уведомени и ще се работи активно по осигуряването на тяхната сигурност на терен.

