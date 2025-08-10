Остава в сила бедственото положение в Сунгурларе. В събота то бе обявено със заповед на кмета на общината и важи за селата Бероново, Скала, Славянци и Балабанчево.

„В момента ситуацията е малко по-спокойна от вчерашния ден. Цяла нощ работихме и успяхме да загасим две огнища и фронт, който е в посока село Бероново и беше притеснително за нас”, каза ст. комисар Николай Николаев, директор на пожарната в Бургас.

В неделя сутрин изпратеният на помощ военене хеликоптер "Кугар" от авиобаза "Крумово" извърши първите си курсове по гасене на пожара.

Директорът на пожарната обясни, че все още има огнища, които са опасни и, че работата ще продължи както по земя с пожарна техника, така и по въздух. „Очакваме още два самолета, които са от Швеция. Направена е организация. Имаме и обещан хеликоптер от Ново село, който да се включи в подкрепа за гасенето на пожарите”, заяви ст. комисар Николов.

Кметът на община Сунгурларе подчерта, че към момента няма материални щети. „Не са засегнати жилищни сгради и постройки. Евакуираните хора пренощуваха в Дневния център за възрастни хора в Сунгурларе”, каза инж. Димитър Гавазов.

Припомняме, че в събота 40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци бяха евакуирани. „Имаме готовност да върнем евакуираните в дома, ако бъдем убедени, че няма опасност за тях”, заяви инж. Димитър Гавазов, кмет на община Сунгурларе.