Нов пожар избухна край Костинброд. По искане на кмета на Костинброд Трайко Младенов беше задействана системата BG-Alert, съобщиха от пожарната служба за NOVA.

Снимка: Община Костинброд

Пожарът обхвана сухи треви и храсти между селата Градец и Царичина. Нямаше опасност за близките села, увери кметът на община Костинброд.

Снимка: Община Костинброд

Сигналът за горящата растителност е подаден в 15:22 часа. На място бяха изпратени общо 6 автомобила с 19 пожарникари – 4 автомобила с 12 служители от област София и 2 автомобила със 7 пожарникари от столичната дирекция.

По-късно от пожарната съобщиха за NOVA, че огънят е локализиран. До евакуация не се стигна, а след близо 2 часа пожарът беше потушен.

От пожарната призоваха гражданите да бъдат внимателни и да следват указанията на компетентните органи.