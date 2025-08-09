Снимка: iStock
Огънят обхвана сухи треви и храсти в района между селата Градец и Царичина
Нов пожар избухна край Костинброд. По искане на кмета на Костинброд Трайко Младенов беше задействана системата BG-Alert, съобщиха от пожарната служба за NOVA.
Снимка: Община Костинброд
Пожарът обхвана сухи треви и храсти между селата Градец и Царичина. Нямаше опасност за близките села, увери кметът на община Костинброд.
Сигналът за горящата растителност е подаден в 15:22 часа. На място бяха изпратени общо 6 автомобила с 19 пожарникари – 4 автомобила с 12 служители от област София и 2 автомобила със 7 пожарникари от столичната дирекция.
По-късно от пожарната съобщиха за NOVA, че огънят е локализиран. До евакуация не се стигна, а след близо 2 часа пожарът беше потушен.
Заради задимяване: Километрични опашки се образуваха на магистрала „Тракия”
От пожарната призоваха гражданите да бъдат внимателни и да следват указанията на компетентните органи.
