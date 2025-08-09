Пожарът край 86-ия километър на автомагистрала "Тракия" се разгоря отново в едната си част и приближи мантинелата. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Движението в посока Бургас е ограничено само в изпреварващата лента. На място е изпратен още един противопогарен екип и в момента три погарни овладяват огъня, който гори в сухи треви и стърнища, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Николета Манджукова.

Говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов съобщи, че на място са били изпратени два противопожарни екипа от Пазарджик. Той апелира да се шофира с повишено внимание, с по-ниска от допустимата за магистралата скорост, а водачите да не отклоняват вниманието си, снимайки с мобилни телефони, с което да създадат предпоставки за задръствания или инциденти.

По-рано днес заради опасността от задимяване на пътя, движението около 86-ия километър на АМ "Тракия” беше временно затруднено. Образува се и задръстване в посока Бургас.

Редактор: Цветисиана Костова