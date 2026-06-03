Тежък инцидент между велосипедист и автобус на градския транспорт постави отново въпроса за безопасността по пътя между Железница и Бистрица - маршрут, който ежедневно се използва както от автомобили, така и от десетки колоездачи. Потърпевшата е адвокат от София, която се прибирала към дома си с колело, когато се оказала участник в произшествие, завършило със счупен на три места крак, счупени пръсти и сериозен шок.

Жената разказва, че инцидентът е станал по време на спускане от Железница към Бистрица. Малко преди мястото на удара тя забелязала автомобил, който започнал да излиза от двор към пътното платно.

Камион блъсна 8-годишно дете с колело в Софийско

„Натиснах спирачки, доколкото беше възможно, предвид че е спускане и скоростта е по-висока. Нямаше как да спра напълно. Направих маневра леко вляво, на около 20-30 сантиметра“, разказва пострадалата.

По думите ѝ в същия момент автобус, движещ се зад нея, я ударил. „Усетих как ме удари първо в рамото, а след това - в каската. Паднах от колелото и кракът ми се усука“, спомня си жената.

Последствията се оказват тежки. Адвокатката е със счупени три метатарзални кости на ходилото и три счупени пръста.

След падането жители на района ѝ оказали помощ и я транспортирали до болница. „Хората, които живеят там, ми помогнаха, изтеглиха ме от пътя и ме закараха в Пирогов“, разказва тя.

По думите ѝ автобусът спрял на значително разстояние след мястото на инцидента. Водачът слязъл и попитал как е и дали има претенции към него. „В стреса не помня какво съм казала. Хората ми казаха, че съм извикала, че ми е счупил крака“, допълва жената.

Пострадалата твърди, че автобусът се движел зад нея и е бил длъжен да осигури безопасна дистанция. „Аз съм участник в движението. Ако ме изпреварва, трябва да е на нужното разстояние. Трябва практически да навлезе в насрещното платно“, смята тя.

Пострадалата обяснява, че използва велосипеден радар, който показва приближаващи превозни средства. „На компютъра ми се изписваше, че има нещо зад мен. Не знаех, че е автобус“, твърди жената.

По думите ѝ именно този пътен участък е сред най-предпочитаните маршрути за шосейно колоездене в района на София. Като юрист тя твърди, че през последните години многократно е подавала сигнали за необходимостта от допълнителни мерки за безопасност.

„Искам да има маркировка и табели и да бъде забранено изпреварването. Трябва да има отсечка за средна скорост между Бистрица и Железница“, категорична е жената.

Според нея голяма част от водачите преминават с несъобразена скорост, а колоездачите често са поставени в рискови ситуации.

Млад шофьор с амфетамин в кръвта катастрофира до Карнобат, тийнейджър е с опасност за живота

Позиция по случая изрази и кметът на Бистрица Самуил Попов. Той заяви, че отдавна настоява за мерки за ограничаване на скоростта по трасето. „Като кмет съм искал намаляване на скоростта на транзитния поток от коли. Това включва изграждане на изкуствени неравности и имам изготвени проекти, които трябва да бъдат изпълнени“, посочи Попов.

Той отправи призив към водачите да бъдат по-внимателни към велосипедистите. „Апелирам към всички шофьори да се съобразяват, да карат на достатъчно отстояние и когато решат да изпреварят велосипедист, да го правят безопасно“, прикани той.

Самата пострадала е убедена, че каската е предотвратила много по-тежки последици. „Най-силният удар усетих в главата, но понеже бях с каска, нямах никакви наранявания по главата“, смята жената.

Тя отправя призив и към институциите да предприемат конкретни действия за обезопасяване на трасето: „Агенция „Пътна инфраструктура“, КАТ, Столичната община и градският транспорт трябва да предприемат мерки. Поне да има маркировка“.

С NOVA се свърза и водачът на автобуса. В писмена позиция той заяви, че при извършения оглед на превозното средство не са установени никакви следи от удар.

„При огледа на превозното средство от органите на реда не са установени никакви щети, няма дори и драскотина по автобуса“, посочва шофьорът.

От констативния протокол за пътнотранспортното произшествие става ясно, че е регистрирано ПТП с двама участници и едно пострадало лице - велосипедистката. Документът показва още, че пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Според шофьора няма доказано съприкосновение между автобуса и велосипеда и той не носи вина за случилото се. Обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени от компетентните органи.