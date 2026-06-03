Снимка: БГНЕС
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С приетите промени минималната пенсия се увеличава със 7,8 % от 1 юли и става 347,51 евро
Депутатите приеха на воторо четене промените в удължителния бюджет.
С приетите промени минималната пенсия се увеличава със 7,8 % от 1 юли и става 347,51 евро. Отпадат COVID добавките от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли. Освен това със задна дата от 29 април се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас, като промените бяха подкрепени и от ДПС.
Вчера ресорната комисия прие няколко мерки за овладяване на разходите - без COVID добавка от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026 г., както и съкращаване на партийната субсидия.
Промените в удължителния закон за бюджета - на второ четене в ресорната комисия
Третото предложение беше за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но от групата на „Прогресивна България“ след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап.
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