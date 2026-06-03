Жители на столичния квартал „Красно село“ излязоха на протест срещу планираното застрояване на една от малкото останали зелени площи в района, върху която е предвидено изграждане на детска градина.

Според тях решението е взето прибързано, без реално обществено обсъждане и без достатъчна яснота около бъдещия проект. Основното им опасение е, че с изграждането на сградата ще бъде унищожено пространство с десетилетни дървета и място за отдих, поддържано от самите жители.

Протестиращите подчертават, че не са против строежа на детски градини като цяло. По думите им в района вече се изграждат два нови обекта с около 300 места, които ще облекчат недостига. Спорът е насочен конкретно към избрания терен, който според тях е единственото подобно зелено пространство в близост.

Метален баскетболен кош падна на игрище, пълно с деца, в София (ВИДЕО)

Жителите посочват, че съществуват и алтернативни терени, предвидени по подробен устройствен план за същата цел, включително парцел на около 50 метра, който в момента е частен имот. Според тях общината не е направила достатъчни усилия да проучи тези варианти.

От своя страна от районната администрация и Столичната община напомнят, че недостигът на места в детските градини остава сериозен проблем за София, включително и за „Красно село“. Според институциите именно затова е необходимо да се търсят решения за нови сгради и разширяване на капацитета.

Местните жители обаче твърдят, че в последното класиране са останали свободни места в района и че проблемът е преувеличен. Те предупреждават и за допълнително натоварване на трафика, ако бъдещата детска градина обслужва деца от други квартали.

Общината и районната администрация посочват, че проектът е в компетенциите на Столична община, а диалогът с гражданите трябва да продължи, за да се търси баланс между нуждата от нови детски заведения и опазването на зелените площи.

Повече по темата гледайте във видеото.