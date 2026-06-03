Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето ѝ в болница. Казусът е отпреди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно - върнати на семействата си.

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Последната инстанция - ВКС, реши, че към казуса съпричастност има и на едната майка, която заведе дело срещу болница „Шейново”.

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„Безспорно установено е, че както персоналът на болницата, така и майката не са сверили номерата на гривничките, включително и при изписването, като и двете спорещи страни имат такова задължение”, пише в решението на магистратите.

Върховните съдии осъждат болница „Шейново”, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева.