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Казусът е отпреди четири години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки
Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето ѝ в болница. Казусът е отпреди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно - върнати на семействата си.
Казусът с разменените бебета: Апелативният съд увеличи обезщетението за родителите
Последната инстанция - ВКС, реши, че към казуса съпричастност има и на едната майка, която заведе дело срещу болница „Шейново”.
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„Безспорно установено е, че както персоналът на болницата, така и майката не са сверили номерата на гривничките, включително и при изписването, като и двете спорещи страни имат такова задължение”, пише в решението на магистратите.
Върховните съдии осъждат болница „Шейново”, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева.
В края на 2024 г. Апелативният съд осъди болница „Шейново“ и постанови 120 000 лева обезщетение за родителите, които подават сигнала, че бебето им е разменено. Преди това през март 2024 г. Софийският градски съд прецени, че семейството следва да бъде обезщетено със 100 000 лв.
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