Сигнали за поставени бомби са изпратени в две детски градини на територията на пловдивската община „Родопи“, научи NOVA.

Имейлите са изпратени малко след 9:00 часа тази сутрин на дублиращ имейл на детска градина „Синчец“ в Браниполе и на имейл на детска градина „Първи юни“ в Брестовица.

Сигнали за бомби в над 70 училища в цялата страна

Пред NOVA от община „Родопи“ съобщиха, че са уведомили за случващото се Първо РУ и РУ-Стамболийски, ДАНС и националния телефон 112.

Директорите са действали по плана за противодействие на тероризма, като децата и персоналът са били изведени на безопасно място. Сигналите се проверяват.