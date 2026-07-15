Нов опасен тренд, набиращ популярност в социалните мрежи, тревожи дерматолозите. Т.нар. „тенмаксинг“ насърчава хората да прекарват максимално дълго време под слънцето с цел постигане на възможно най-тъмен тен, често без използването на слънцезащитни продукти.

В ефира на „Твоят ден“ дерматологът д-р Росица Денчева предупреди, че подобни практики могат да имат сериозни последствия както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. „Когато човек излага кожата си на ултравиолетови лъчи без защита, това води до изгаряния, а в дългосрочен план увеличава риска от рак на кожата, преждевременно стареене и появата на трайни пигментни петна“, обясни специалистът.

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По думите ѝ всяко слънчево изгаряне оставя отпечатък върху организма, тъй като кожните клетки „помнят“ нанесените увреждания. „Клетката има памет. Дори еднократното прекомерно излагане на слънце може да доведе до натрупване на вредни ефекти, които се проявяват години по-късно“, предупреди д-р Денчева.

Според нея настоящият период е особено рисков заради високите нива на ултравиолетова радиация. „Краят на юни и началото на юли са сред периодите с най-силно UV-лъчение за нашата географска ширина. Именно сега количеството ултравиолетови лъчи, достигащи до земната повърхност, е особено високо“, посочи тя.

Дерматологът беше категоричен, че използването на слънцезащитни продукти е задължително през летните месеци, а за лицето и откритите части на тялото - дори през цялата година.

Освен „тенмаксинг“, д-р Денчева обърна внимание и на други популярни, но опасни онлайн предизвикателства. Сред тях е т.нар. „sun sculpting“, при който слънцезащита се нанася само върху определени части на лицето с цел създаване на ефект на контуриране чрез неравномерен тен.

„Има и предизвикателства, които насърчават хората да не използват слънцезащита в продължение на 30 дни. Това са изключително вредни практики, които могат да доведат до сериозни здравословни проблеми“, предупреди специалистът.

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Тя призова младите хора да бъдат критични към тенденциите в социалните мрежи и да се консултират със специалисти, преди да следват подобни съвети. „Преди да приложат върху кожата си някой популярен тренд, е важно да проверят дали той е безопасен. Да използват слънцезащита, да избягват продължителното излагане на слънце в най-горещите часове на деня и поне веднъж годишно да посещават дерматолог за профилактичен преглед“, препоръча д-р Росица Денчева.