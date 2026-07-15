Правителството прие промени в правилата за наемане на сезонни работници от държави извън Европейския съюз, с които се цели значително облекчаване и ускоряване на процедурите за достъп до българския трудов пазар.

Една от основните промени предвижда срокът за регистрация на сезонна заетост да бъде съкратен от 10 на 3 работни дни. Облекчението ще важи за чуждестранни работници, които през последните пет години вече са работили сезонно в България поне веднъж.

За шест години: От 10 до 13% от свободните работни места са за сезонна заетост

С измененията отпада и изискването работодателите да представят копия на личните документи на кандидатите при подаване на заявления за достъп до пазара на труда. Целта е да се намали административната тежест и да се ускори обработката на документите.

Предвижда се още процедурата по регистрация на сезонните работници да бъде децентрализирана. Вместо документите да се подават само на определени места, работодателите вече ще могат да подават необходимите декларации във всяко бюро по труда в страната.

Министерството на туризма и МВнР с общи действия за по-лесен прием и обработка на заявленията за визи

От Министерския съвет посочват, че промените са насочени към по-бързо осигуряване на работна ръка за секторите, които традиционно изпитват недостиг на персонал, особено през активните туристически и земеделски сезони.

С приетите изменения България синхронизира националното си законодателство с европейските изисквания и правилата на Директива 2014/36/ЕС, която урежда условията за сезонна заетост на граждани на държави извън Европейския съюз.

Редактор: Цветина Петкова