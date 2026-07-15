Съдът не уважи искането за изменение на мерките на Симеон Дряновски и Анастасиос Михайлидис.

"Направихме искане за изменение на мерките за неотклонение на Симеон Дряновски и Анастасиос Михайлидис, съдът остави исканията без уважение", каза след заседанието на съда Стойко Славов - адвокатът на Симеон Дряновски. Той допълни, че решението ще бъде обжалвано.

Оставиха в ареста д-р Хасърджиев, Росен Белов и Симеон Дряновски

При закрити врата днес бяха разпитани свидетели по делото срещу обвинените за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов, бившия легионер Симеон Дряновски и гръцкия гражданин Анастасиос Михайлидис. Адвокат Славов съобщи, че делото ще продължи на 23 септември тази година. Днешното заседание продължи около 11 часа с няколко почивки.

Припомняме, че след внесен обвинителен акт срещу четиримата на 4 май 2026 г. беше проведено разпоредителното заседание по делото. По време на заседанието съдебният състав на Софийски районен съд измени мерките за неотклонение на Хасърджиев и Михайлидис от „задържане под стража“ в „гаранция в пари“, а на Белов и Дряновски – от „домашен арест“ в „гаранция в пари“. На Хасърджиев е взета гаранция в размер на 60 000 евро, а на останалите трима – по 10 000 евро.

Според обвинението те са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в София, а случаят е от миналата година. На 28 октомври съдът остави за постоянно в ареста обвиняемите с мотива, че могат да извършат ново престъпление.

Редактор: Дарина Методиева