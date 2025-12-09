Софийският районен съд остави в ареста директора на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски. Те бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда и използване на огнестрелно оръжие.

Според обвиненията те са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в София. Решението на съда не е окончателно и може да се обжалва.

Съдът отложи мярката за неотклонение на д-р Хасърджиев, Росен Белов и Симеон Дряновски

Заседанието продължи над 5 часа. Това е вторият опит да се гледат мерките за неотклонение на тримата, след като миналата седмица заседанието беше отложено. Мерките се гледаха при закрити врата.

Пред медиите прокурор Георги Коджаниколов заяви, че тримата имат нови обвинения, свързани с наркотици и порнографски материали. Едно от установените наркотични вещества в жилището на Хасърджиев в София е гамахидроксибутират – GHB, което е много опасно, а комбинирано с алкохол, може да доведе до летален изход, добави Коджаниколов. По думите му наркотикът е леснодостъпен на пазара.

Задържаха гръцкия модел от аферата „Хасърджиев”

През октомври д-р Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие. На 28 октомври съдът остави за постоянно в ареста обвиняемите с подозрение, че има възможност да извършат ново престъпление. Преди дни гръцкият модел Анастасиос Михайлидис - един от обвиняемите, беше пуснат от ареста, след което беше върнат, защото е нарушил мярката си за неотклонение.

Редактор: Ивайла Митева