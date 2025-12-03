Софийският районен съд отложи за 9 декември тази година заседанието по мярката за неотклонение на д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски. Причината е, че един от обвиняемите има заболяване на очите, което било животозастрашаващо, поради което е назначена експертиза на здравословното му състояние.

Д-р Хасърджиев и другите трима, обвинени в принуда, остават в ареста

Припомняме, че на 28 октомври съдът остави тримата в ареста. Те са обвинени в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Съдът прецени, че те и деянията им са обществено опасни. В дома на доктор Хасърджиев са намерени наркотици. Има и обосновано предположение, че са извършили това, в което ги обвиняват.

Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев той и още трима души, сред които актьорът от театър „София” Росен Белов, дрогирали 20-годишен младеж. Завързали го за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията.