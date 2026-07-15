Новата детска книга „Чара и Бо” изследва връзката между най-малките и техните домашни любимци, като историята има потенциал и би могла да се чете и от възрастни. Това коментира авторът Ива Димитрова-Ийва в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Книгата е почти истинска история, базирана на реални събития от живота на семейството на писателката. Чара е куче от породата голдън ретривър и е първият домашен любимец. Реалните Чара и Бо са се срещнали за много кратък момент в живота си, тъй като кучето вече е било доста старо, сподели авторът. Тя обясни, че Чара е била много любвеобилно куче, което е обичало всички живи същества – от жабата, която скача около нея, до малките деца, които са замръзвали пред нея и са оставали да я прегръщат, яздят и да ѝ бъркат в ушите и устата.

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Животното е усетило появата на новия живот, като е допирало муцуна до корема на бременната жена, като никой не е знаел, че тя е бременна, а кучето просто се е залепило за коремчето, разказа Димитрова-Ийва. Когато Бо се е появил вкъщи на три месеца, Чара е била на 13 години. При плача на бебето единствената реакция на кучето е била едно наостряне на ушите и „затаяване на дъх, докато този плач отмине“, след което отново е заспивало блажено, допълни писателката. Двата героя са имали възможност да развиват своята връзка само няколко месеца.

Писателката смята, че обществото живее в проблеми и на поколението, което в момента е агресивно по улиците, „са им липсвали приказките в детските години“. Затова тя призова възрастните да отделят повече време да четат приказки на децата си.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка