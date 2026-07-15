Снимка: МВР
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Установената до момента щета е в размер на 260 550 лв.
Началникът на общинската Служба по земеделие в Якоруда, съпругът ѝ и служителка на Бюрото по труда са задържани при акция на ГДБОП, научи NOVA. Тя се провежда във връзка с проверка на европрокуратурата.
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Снимка: МВР
Става дума за схема за източване средства, предоставени за осигуряване на временна заетост. Установено е, че съпругът на местната началничка на службата по земеделие бил бенефициент по програмата.
Снимка: МВР
Установената до момента щета е в размер на 260 550 лв. По-късно през деня се очаква официална информация.
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