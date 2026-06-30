По искане на Европейската прокуратура в София днес бяха задържани осем души, сред които и държавен служител, по подозрение в измама със субсидии. Става въпрос за злоупотреба със средства за обезщетения за заетост, като общата сума се оценява на приблизително 990 000 евро.

Арестите са в резултат на разследване срещу организирана престъпна група, заподозряна в неправомерно усвояване на средства от Европейския съюз по програми за подпомагане на заетостта. В акцията са се включили и служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, които са извършили осем претърсвания и са иззели документи и други веществени доказателства.

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Според събраните до момента данни членовете на групата са използвали търговски дружества, за да кандидатстват за финансиране по Програмата за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027 г. Разследващите смятат, че заподозрените са подавали невярна информация и са създавали фиктивни трудови правоотношения, за да отговорят на изискванията за допустимост на програмата. Има подозрения, че схемата е осъществена със съдействието на задържания държавен служител.