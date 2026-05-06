Европейската прокуратура започна наказателно разследване за възможна корупция и измами със земеделски средства на Европейския съюз в Хърватия, съобщиха от институцията. В няколко окръга в Централна Хърватия полицията събира доказателства.

Разследването е свързано с действия на хърватски граждани, заподозрени в злоупотреба със служебно положение и власт, получаване и предлагане на подкупи, измами със субсидии и фалшифициране на документи като част от престъпна група и в ущърб на финансовите интереси на ЕС, съобщи Европейската прокуратура.

Хърватското министерство на земеделието не коментира веднага съобщението на Европейската прокуратура.

Разследването идва след скандала в Гърция, също свързан с предполагаеми измами с европейски земеделски субсидии, който през последните месеци разтърси дясноцентристкото правителство.

Миналата година европейските прокурори повдигнаха обвинения срещу десетки гръцки животновъди за фалшиво деклариране на собственост върху пасища с цел получаване на милиони евро от субсидии на ЕС. Според обвинението схемата е действала с помощта на държавни служители и консервативни политици, а случаят доведе до оставки на министри.

Редактор: Цвета Лазаркова