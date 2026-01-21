Фермери от няколко европейски държави се събраха на протест пред Европейския парламент в Страсбург срещу подписаното търговско споразумение със страните от Меркосур. В недоволството се включиха и български земеделци. Според протестиращите в резултат на това споразумение земеделието в ЕС ще бъде залято от внос на евтини продукти, при които няма да бъдат спазени изискванията на евроблока за качество заради липса на достатъчно ефективен контрол.

„Споразумението между ЕС и Меркосур е подписано на 17 януари. Това, което предстои днес, е евродепутатите да гласуват дали то да влезе в съда и той да реши дали документът е разписан правилно. Това всъщност е и причината за протеста, който беше организиран в Страсбург, и в който участваха над 6000 земеделци от 15 европейски държави, включително България”. Това заяви в "Здравей, България" председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова.

В икономическия съюз Меркосур влизат Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. Официалната статистика за 2024 г. показва, че България е изнесла стока за тези страни в размер на 67 милиона евро и е внесла стоки за 544 милиона евро, като 80% от тях е земеделска продукция.

„Това означава, че българският земеделец, респективно и европейският, ще бъде подложен на натиск от стока, произведена с ниска себестойност. Говорим за соя, а 90% от тази култура в страните от Меркосур е ГМО. В Европа, а и в България- е забранено отглеждането на ГМО продукти. Но за сметка на това има европейски регламент, който позволява влагането на ГМО соя във фуражи. А от Меркосур ще влезе животинска продукция”, обясни притесненията на земеделците Жекова.

Друго притеснително нещо по думите ѝ е фактът, че в държавите от Меркосур се работи с антибиотици и с хормони за растеж, които в Европа са забранени и регламентите строго се спазват. „От там ще влезе стока, произведена със забранени в евроблока препарати за растителна защита”, предупреди тя.

