Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска дисциплинарното уволнение на административния ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив прокурор Тихомир Стоев. Това съобщават от пресцентъра на Прокуратурата. Срещу Стоев беше образувана проверка за оказан натиски неправомерни действия след сигнал на директора на ОД на МВР Пловдив.

Предложението до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е във връзка с постъпило писмо от министъра на правосъдието от 29.04.2026 г., както и с извършена проверка от отдел „Инспекторат“ при Върховната касационна прокуратура (ВКП).

Проверяват сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за оказан натиск и неправомерни действия

В свое становище Комисията по професионална етика при ВКП заключава, че с поведението си в периода от март до 10 април 2026 г. апелативният прокурор на Пловдив е допуснал противоречие както със законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, поради което същото следва да бъде определено като нарушение на служебните задължения и накърняване на престижа на съдебната власт.

С оглед на констатациите за допусната серия от нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи, съдържащи се в преписка на ВКП с обем над 200 страници, временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова предлага на Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ като прокурор на административния ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив Тихомир Стоев.

Редактор: Станимира Шикова