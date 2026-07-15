Украйна и Европейският съюз са сключили споразумение за сътрудничество в областта на безпилотните технологии, което ще съчетае украинския боен опит с индустриалните възможности на Европа за разработване на съвместни проекти и увеличаване на производството, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от "Ройтерс".

"Трябва да обединим силите си", заяви Фон дер Лайен по време на посещението си в Киев, където участва в церемония по случай Деня на държавността на Украйна. Тя подчерта, че новото споразумение ще съчетае "украинската изобретателност с индустриалния мащаб на Европа".

Урсула фон дер Лайен в Киев: ЕС подготвя нови инициативи за интеграция на отбранителната индустрия с Украйна

До момента Украйна е подписала редица подобни договори с отделни държави. По време на срещата на върха на НАТО в Анкара миналата седмица президентът Володимир Зеленски подписа три нови споразумения, с които общият им брой достигна девет.

Настоящото споразумение обаче е първото, което включва партньори от целия Европейски съюз - както държави, така и компании.

"Знанията, които сте натрупали в областта на дроновете и системите за противодействие срещу тях, са наистина уникални", заяви Фон дер Лайен, обръщайки се към Зеленски. "Трябва да се възползваме от този опит заедно, защото знаем какви заплахи стоят пред Европа в тази сфера. Видяхме нарушения и тревожни инциденти в редица държави членки на ЕС", добави тя.

Урсула фон дер Лайен заминава за посещение в Киев​

Председателят на ЕК посочи, че Европа може да предложи на Украйна значителни предимства - сред които широк технологичен и промишлен капацитет, както и сигурни производствени мощности.

След началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Украйна разви една от най-динамичните индустрии за производство на дронове в света, въпреки че преди това разполагаше с ограничен опит в тази област.

Редактор: Иван Иванов