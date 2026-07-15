Броят на загиналите при земетресенията, които удариха Венецуела преди близо три седмици, надхвърли 4700 души, а почти 17 000 са ранени, според официални данни, публикувани на 14 юли, предаде АФП.

Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са регистрирани на 24 юни в рамките на една минута едно след друго и са причинили огромни разрушения в крайбрежния щат Ла Гуайра.

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По последна информация, представена от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, загиналите са най-малко 4734, а ранените – 16 740 души. Повечето от пострадалите вече са изписани от болниците.

Организацията на обединените нации съобщава, че около 50 000 души все още се водят изчезнали след трусовете, при които стотици сгради се срутиха и много хора останаха затрупани под отломките.

В същото време Европейският съюз отпуска още 20 милиона евро хуманитарна помощ, за да подпомогне Венецуела в справянето с последиците от земетресението от миналия месец, предаде "Ройтерс".

Според ЕС новият пакет помощ за медицинско оборудване и екипи за издирване и спасяване допълва одобрения през юни пакет от 5 милиона евро и помощта от 52 милиона евро, обявена за Венецуела в началото на годината.

Редактор: Цветина Петрова