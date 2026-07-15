Дарлийн Греъм Нордън официално встъпи в длъжност като сенатор от щата Южна Каролина, след като положи клетва в Сената на САЩ. Тя заема мястото на своя брат Линдзи Греъм, който почина внезапно през уикенда.

До момента Греъм Нордън не е заемала изборна политическа длъжност, а публичната информация за нейните политически позиции е ограничена, отбелязват американски медии.

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Назначението е направено в съответствие със законите на Южна Каролина, които дават право на губернатора да посочи временен заместник при овакантяване на сенаторско място по време на мандат. Новият сенатор ще изпълнява функциите си до края на настоящия мандат, който изтича през януари 2027 г.

Междувременно жителите на щата ще изберат титуляр за следващия шестгодишен мандат на изборите през ноември. Преди смъртта си Линдзи Греъм се очакваше отново да бъде кандидат на Републиканската партия.

71-годишният сенатор, смятан за един от най-близките политически съюзници на президента Доналд Тръмп, почина в събота вечер. От неговия екип съобщиха, че причината за смъртта е разкъсване на аортата.

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С встъпването на Дарлийн Греъм Нордън Южна Каролина за първи път в историята си ще бъде представяна от жена в Сената на Съединените щати.

Редактор: Цветина Петкова