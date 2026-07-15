Един от обвиняемите за катастрофата на ул. "Челопешко шосе" отново иска да излезе от ареста. Софийският градски съд ще решава днес дали да остави зад решетките Траян Филипов, или да го пусне с по-лека мярка за неотклонение.

Първото решение на магистратите Филипов чу в болничната си стая, тъй като здравословното му състояние не позволяваше да се яви в съдебната зала. Преди месец магистратите приеха, че няма опасност той да се укрие, но може да извърши ново престъпление.

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Те не намериха достатъчно данни за гонка между автомобилите, която да е довела до катастрофата с четири жертви и петима ранени, но автомобилът се е движил с над два пъти по-висока от максимално разрешената скорост.

Редактор: Никола Тунев