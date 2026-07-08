Две жени са задържани в Бургас, след като полицаи откриха в автомобила им метамфетамин, прекурсори и химикали за производство на синтетични наркотици, предаде БГНЕС.

Арестуваните са на 19 и 31 г. Спрени са за проверка около 16:00 часа на улица "Ванче Михайлов". При извършеното претърсване на автомобила им са намерени и иззети: раница с множество пластмасови бутилки с кислол, натриева основа, червен фосфор, прибори и прекурсори за наркотични вещества и пластмасова кутийка, съдържаща около 50 гр. метамфетамин.

Двете жени са задържани за срок до 24 часа. По случая в Първо Районно управление - Бургас е образувано досъдебно производство.

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Редактор: Ина Григорова