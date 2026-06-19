Предадоха на съд 73-годишен за блудство с малолетно дете. Районна прокуратура – Благоевград за шест месеца приключи разследването по досъдебното производство.

Установено, че през есента на 2025 г. мъжът работел като преподавател по музика в читалище, където му бил предоставен кабинет. За учебната 2025/2026 г. в клас по цигулка било записано 10-годишно момиче, за което обвиняемият определил график за индивидуални занятия – 2 пъти седмично. В периода октомври –декември 2025 г. той многократно извършил блудствени действия с малолетното лице, но без реален полов контакт.

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Пострадалата споделила за случилото се на майка си. След подаден сигнал до органите на МВР било образувано досъдебно производство, а преподавателят е задържан и привлечен към наказателна отговорност. Понастоящем той е под домашен арест.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

Редактор: Дарина Методиева