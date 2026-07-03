Задържаните при акцията в Созопол, при която бяха иззети близо 500 кг райски газ, са на възраст между 18 и 20 години, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас. Те са основно от София и Перник. Сред задържаните седем души е и жена.

Около 17:00 ч. вчера на паркинг зад голям търговски обект в Созопол служители на местното Районно управление разкриха доставка на голямо количество райски газ, предназначено за разпространение в дискотеки, барове и други заведения по Южното Черноморие.

Снимка: МВР

Рекордните 440 кг райски газ иззеха полицаи в Созопол, задържани са 7 души

По първоначални данни флаконите с райски газ е следвало да бъдат разпределени и натоварени в три леки автомобила. При извършена проверка на автомобилите са установени и иззети значителни количества флакони и консумативи, информира кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева.

Снимка: МВР

По първоначални данни палетът е съдържал около 80 кутии с по 5,5 килограмови флакони, с общо количество 440 килограма райски газ, предназначен за последващо разпространение в увеселителни заведения по Южното Черноморие.

Разследващите работят по установяване на цялата схема и евентуална организирана престъпна дейност. Работата по случая продължава.

Снимка: МВР

Редактор: Ивета Костадинова