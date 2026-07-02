Апелативният съд в София потвърди окончателно съдебната мярка „задържане под стража” на Румен Шибилов, обвинен за убийството на Лъвов мост. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Според магистратите при по-лека мярка за неотклонение съществува опасност обвиняемият да се укрие.

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Съдът споделя, че на 22 юни около 18:10 ч. Шибилов умишлено извършва убийство, като избутва мъж през парапета на Лъвов мост. Вследствие той пада и получава височинна травма, довела до смъртта му. Първоначално след инцидента бяха задържани трима души.

Редактор: Ивайла Маринова