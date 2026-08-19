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Първата процедура беше открита миналата година
Министерският съвет ще открие нова процедура за подбор на български европрокурор, става ясно от дневния ред на правителственото заседание днес.
Първата процедура беше открита миналата година. Специална комисия тогава излъчи трима претенденти - двамата делегирани прокурори Димитър Беличев и Михаела Райдовска и обвинителят от Софийската районна прокуратура Пламен Петков. Те бяха одобрени от правителството на Росен Желязков и кандидатурите им бяха изпратени на компетентните органи на Европейския съюз за последваща селекция.
Започна изслушването на кандидатите за български съдии в Общия съд на ЕС
Служебният кабинет на Андрей Гюров оттегли трите кандидатури. След обжалване съдът отмени това решение. Настоящият министър на правосъдието Николай Найденов обаче даде да се разбере, че кабинетът ще обяви нова процедура.Редактор: Цвета Лазаркова
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