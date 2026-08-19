През следващите дни продължават частичните ремонти на автомагистрала „Струма” и по-точно на пътните възли „Петрич – Мелник“ и „Генерал Тодорово – Ново Кономлади“ в област Благоевград, съобщават от Пътната агенция.

Днес от 8 до 18 часа ще продължат дейностите по съоръженията в посока „Кулата“. При пътен възел „Петрич – Мелник“ посока Петрич движението ще се пренасочва по обходен маршрут.

Реорганизация на движението по "Тракия" и "Хемус" от днес до петък

Ще се ограничава движението и на другата точка за ремонтни дейности при 159-тия километър посока „Кулата“, където също е предвиден обходен маршрут.

Редактор: Цвета Лазаркова