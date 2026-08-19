Снимка: БТА
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Движението ще се пренасочва по обходни маршрути
През следващите дни продължават частичните ремонти на автомагистрала „Струма” и по-точно на пътните възли „Петрич – Мелник“ и „Генерал Тодорово – Ново Кономлади“ в област Благоевград, съобщават от Пътната агенция.
Днес от 8 до 18 часа ще продължат дейностите по съоръженията в посока „Кулата“. При пътен възел „Петрич – Мелник“ посока Петрич движението ще се пренасочва по обходен маршрут.
Реорганизация на движението по "Тракия" и "Хемус" от днес до петък
Ще се ограничава движението и на другата точка за ремонтни дейности при 159-тия километър посока „Кулата“, където също е предвиден обходен маршрут.Редактор: Цвета Лазаркова
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