132 семейства в Добрич са напът да останат напълно блокирани в собствените си апартаменти. Причината е прекалено близко застрояване до техния жилищен блок. Обитателите му алармират, че вече е ограничен достъпът на пожарна и бърза помощ, а скоро няма да има откъде да минават дори пеша или къде да паркират колите си.

Жителите на блока на улица „Калиакра” 54 разказват, че неволите им започват преди около година и половина. В един слънчев ден те с изненада установяват, че общинската земя пред сградата – върху която им е била обещана детска площадка – е продадена на частни лица.

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Първо в съседство е построена автомивка, а впоследствие хората разбират, че предстои и масивно жилищно застрояване.

"Сграда отзад, сграда отпред – слънце не виждам, а имам деца. Дойдоха едни хора, почукаха ми на вратата, казаха „Частна собственост” и ме накараха да си преместя колата, която беше спряна пред прозорците ми", възмущава се Пламен Кирилов, който живее в блока от 2019 г.

Съседите му допълват, че новите собственици на земята са започнали да заграждат терените, което на практика затваря достъпа до жилищната сграда.

"За първи път разбрахме какво се случва, когато видяхме монтирана рекламна табела, че това е частна собственост с цел жилищно строителство. Оттам започнахме да търсим правата си", обяснява Венцислав Колев.

На подадените жалби институциите отговарят лаконично – възражения срещу промяната в устройствения план не са постъпили в законоустановения срок. Жителите обаче твърдят, че никой не ги е питал предварително съгласни ли са или не, а просто са получавали уведомителни писма за предстоящите строежи.

⇒ Без линейки, без сметовози и без места за паркиране

Според кадастралната карта съществуващият в момента паркинг остава такъв, но преминава в частни ръце. Това на практика лишава стотици хора от достъп до домовете им.

Обитателите на блока споделят за сериозни проблеми с базови услуги. "Линейките вече отказват да идват до входа. Казват ни: „Намерете с какво да дойдете до Бърза помощ, защото нямаме достъп до входа ви”. Не знам как ще стигне пожарна и по какъв начин ще загаси евентуален пожар", притеснява се Цонка Иванова.

Заради блокираните достъпи, хората не могат да пренесат мебели или строителни материали до домовете си, а майките с бебешки колички се чудят как ще стигат до входовете. Дори маршрутът на сметовозите вече е променен, а старите кофи за боклук са премахнати.

"И в момента е трудно да преминаваме, дори пеша. Оставаме в нищото, заградени, само с една пешеходна пътека. Като граждани имаме право на нормален живот, плащаме данъци в този град", категорична е Владка Ганчева. Тя посочва още, че около блока вече няма нито едно място, където децата да се съберат и да играят.

⇒ Какво отговарят институциите?

От Община Добрич излязоха с официална позиция по казуса. Оттам заявяват, че през годините частният имот действително е бил използван от живеещите в района за паркиране, но по устройствен план той никога не е бил определян за достъп до жилищните блокове.

Въпреки това жителите на ул. „Калиакра“ 54 са категорични, че няма да се откажат. Те настояват общината да намери решение и да им осигури адекватен автомобилен достъп до блока, както и връзка с улицата, на която официално се водят по адрес.

Репортер: Надежда Карапанчева

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Редактор: Мария Барабашка