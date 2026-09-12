Пожар избухна в склад за боеприпаси на оръжейния завод „ЕМКО“ в района на село Горни Върпища, разположено между Трявна и Царева ливада. Информацията беше официално потвърдена за NOVA от Славчо Димиев, един от директорите на компанията.

В засегнатия обект се възпламенили боеприпаси, като на място са се чували поредица от гърмежи. За щастие, складовите помещения са били необитаеми и няма пострадали хора. Имало само двама охранители, които своевременно напуснали терена.

Месец след взривовете в „ЕМКО“ ДАНС се включва в разследването, назначени са множество експертизи

Районът е напълно отцепен от екипите на полицията и пожарната с цел гарантиране на безопасността на местното население. Поради риска от продължаващи детонации, теренът ще бъде обследван с дрон, за да се установи точният мащаб на щетите и да се прецени кога екипите могат безопасно да пристъпят към пълно ликвидиране на огъня.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Това е вторият пожар в обект на военния завод „ЕМКО“ за последния месец. Предишният случай беше в производствена база на компанията край село Белица.